Министерство финансов США ввело санкции против лидера Гонконга Кэрри Лам и еще 10 политиков из Специального административного района Гонконга и Китая.

По заявлению министра финансов США Стивена Мнучина, санкции были введены против лиц, угрожающих автономии Гонконга. «США выступает за людей Гонконга», – добавил Мнунич.

Отношения между Китаем и США продолжают накаляться, в связи с тем, что Китай вводит в Гонконге закон о безопасности, который может оказаться концом для независимости административного района Гонконга, США – вводит санкции против китайских компаний. Среди людей, попавших под санкции США, оказались комиссар полиции Гонконга и несколько государственных секретарей.

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