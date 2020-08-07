8 августа День Ангела у Игнатия, Моисея, Прасковьи, Сергея, Фёдора.

Ответственные и инициативные, рожденные в этот день получили от Вселенной бесценный подарок – идеальный набор качеств и черт характера для того, чтобы идти по жизни легко. У них все получается, за что бы они ни брались.

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Любые преграды, какими бы значительными они ни были, именинники 8 августа преодолевают слёту. Не боятся трудностей, и, если что-то пошло не так, имеют смелость признавать свои ошибки. Умеют держать удар и обязательно извлекают уроки из собственных промахов. Советы коллег и знакомых умеют слушать и выбирать из них главное. Успевают сделать все, что планируют. Чтобы не вызывать излишнюю зависть окружения, они должны чуть снизить свою эмоциональность.

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Поздравляем именинников!

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