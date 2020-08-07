Луна в Овне. Придется включить всю свою стрессоустойчивость

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

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День сложный. Придется включить всю свою стрессоустойчивость, гоните тяжелые мысли, настройтесь на позитив. День благоприятен для умственной работы, самообразования. Луна убывающая, значит силы нужно поберечь, но она в деятельном Овне, потому это довольно трудно. Такое сочетание несет раздражительность, а порой и агрессивность, значит этот день свои эмоции нужно держать под замком. Очень осторожным нужно быть и в разговорах, вы же помните: Слово – не воробей… Суббота – день сам по себе непростой, его лучше всего посвятить отдыху. Если же за что-то беретесь – то дело должно быть краткосрочным.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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