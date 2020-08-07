Это первая в мире беспроводная система электропередачи

Инженеры задумались о том, что человечество научилось получать экологически чистую энергию от ветра, солнца, воды, но передавать ее на большие расстояния затруднительно, поскольку системы электропередачи за последние полтора века практически не изменились. Необходимы кабели, воздушные, подземные или даже подводные, строительство и обслуживание которых очень затратно.

Новая технология основана на использовании электромагнитных волн. На вышках закрепляются передающая и приемная антенны и реле, энергия излучается между ними. Плохая погода – не помеха, а если к зоне передачи приблизится какой-нибудь объект, процесс будет немедленно остановлен специальным предохранителем.

Система значительно дешевле традиционных методов электропередачи, поскольку отпадает необходимость в дорогостоящей инфраструктуре, соответственно, появляется возможность обеспечить недорогой электроэнергией слаборазвитые страны, сообщает телеканал «Наука».

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