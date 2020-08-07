Водитель эвакуатора решил таким образом поживиться

Житель столицы российского Приморья очень удивился, когда не нашел на месте своего автомобиля, припаркованного у дома. Мужчина подал заявление в полицию, и машину довольно быстро нашли. И где? В пункте приема металлолома, уже в разобранном виде.

Через некоторое время отыскали и похитителя. Им оказался водитель эвакуатора. Он заявил, что подумал, будто машина ничейная – она давно стояла возле дома. А раз хозяина нет – почему бы не воспользоваться? Вот и сдал автомобиль на металлолом. Предприимчивый эвакуаторщик задержан, у правоохранителей есть подозрения, что это не единственный его «подвиг». В общем, светит злоумышленнику до пяти лет за решеткой, сообщает портал «Вести».

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