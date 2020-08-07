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Газета "Кишиневские новости"

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Американец оказался любимцем Фортуны

Американец оказался любимцем Фортуны
07 августа
21:06 2020
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Все 25 его лотерейных билетов принесли выигрыши

Один из жителей американского штата Вирджиния решил попытать судьбу и купил сразу двадцать пять лотерейных билетов. Говорит, так подсказал ему внутренний голос. Все они участвовали в одном розыгрыше. И все до единого оказались выигрышными! Вот это везение!

Мужчина потратил на билеты всего 25 долларов, а вот выигрыш его составил в пять тысяч (!) раз больше. Фортуна оказалась явно благосклонной к этому человеку, сообщает агентство UPI.

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