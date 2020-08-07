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Газета "Кишиневские новости"

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В Тайвани можно на самолете слетать в… никуда

В Тайвани можно на самолете слетать в… никуда
07 августа
21:01 2020
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Пассажиров просто с удобствами покатают на самолете по кругу

Это новая услуга авиакомпаний Тайваня. Пока международное авиасообщение из-за эпидемии коронавируса закрыто, желающим предлагают покататься на воздушном судне.

Билеты очень даже недешевые. Но свободных мест ни в эконом, ни в бизнес-классе не бывает. Соскучился народ по воздушным путешествиям. Полет длится три часа. За это время пассажиров угостят не только традиционными прохладительными напитками, но и блюдами из меню ресторана «Мишлен».

Улететь на этом самолете никуда нельзя, он пролетит над соседними странами и вернется в аэропорт вылета. Но отвлечься от надоевших мыслей об эпидемии вполне можно, сообщает «МИР 24».

В общем, авиалайнер из средства передвижения превратился в средство борьбы со скукой.  

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