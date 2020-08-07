Самолет индийской авиакомпании Air India Express разбился в аэропорту штата Керала, сообщает ВВС. На борту находился 191 человек.

Самолет модели Boeing 737, летевший из Дубаев, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился надвое при посадке в аэропорту города Калькутта.

По меньшей мере, погибло два человека, включая одного пилота. Большинство пассажиров успешно эвакуировали, 35 из них доставлены в больницу с травмами разных степеней тяжести. Спасательная операция продолжается.

По словам авиакомпании, на борту находилось 184 пассажира, включая 10 детей, и 7 членов экипажа. Рейс IX-1344, разбившийся в Калькутте, репатриировал граждан Индии, оказавшихся за рубежом во время пандемии.

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