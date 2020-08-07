В течение прошедшего дня, 7 августа, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 78-летний мужчина из Единецкого района, 62-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из муниципия Сороки, 66-летний мужчина из Ново-Аненского района, 78-летняя женщина из Ново-Аненского района, 55-летняя женщина из Кишинева. На вечер 7 августа 18918 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 835 человек умерли от инфекции.

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