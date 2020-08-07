По последним данным Африка прошла отметку в миллион зараженных коронавирусом, что сигнализирует о необходимости принимать жесткие меры, сообщают ВВС.

Африканский Союз заявил, что больше половины всех случаев происходят из Южной Африки, где проводилось масштабное тестирование на коронавирус. Однако, эксперты утверждают, что во многих странах Африки проблеме коронавируса не уделено должного внимания, в связи с чем полная картина пандемии попросту не видна.

Особое беспокойство АфроСоюза вызывает республика Танзания, откуда данных почти не поступало. В начале июля министр здравоохранения Танзании и вовсе заявил, что коронавирус – это «пройденный этап».

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