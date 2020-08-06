Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 6 августа 18676 человек излечились
06 августа
21:51 2020
На сегодняшний день в стране 18676 человек прошли лечение и 828 умерли от инфекции COVID-19. На 6 августа в Молдове подтверждено 26628 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1585 – в Приднестровье. Состояние здоровья 424 инфицированных – тяжелое (в том числе 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1190 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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