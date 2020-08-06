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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 6 августа 828 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 6 августа 828 смертей от инфекции
06 августа
21:46 2020
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В течение прошедшего дня, 6 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летний мужчина из Яловенского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 54-летний мужчина из Хынчештского района. На вечер 6 августа 18676 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 828 человек умерли от инфекции.

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