В течение прошедшего дня, 6 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летний мужчина из Яловенского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 54-летний мужчина из Хынчештского района. На вечер 6 августа 18676 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 828 человек умерли от инфекции.

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