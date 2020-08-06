Унесенный в море, мальчик вспомнил советы, увиденные в кино

Десятилетний житель британского графства Норт-Йоркшир вместе с родителями отдыхал на пляже. Во время купания сильное течение унесло мальчика далеко от берега.

Пока прибыли вызванные взрослыми спасатели, прошло больше часа. Но малыш сумел все это время продержаться на плаву и дождаться помощи. Уже на берегу он рассказал, что вспомнил советы из документального фильма «Спасая жизни на море», которые видел когда-то. И поступил так, как учили в ленте: перевернувшись на спину, раскинул руки и ноги, поэтому и не утонул.

Спасатели выразили восхищение самообладанием такого маленького ребенка. Если бы он поддался панике, на счастливый конец рассчитывать не пришлось бы, пишет «Daily Mail».

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