Что такое «не везет»: сначала напал аллигатор, потом паук и акула
06 августа
21:36 2020
В США мужчина подвергся тройному нападению
Дайвер Джастин Сталлер отдыхал на побережье штата Флорида вместе с женой и тремя детьми. Мужчина – опытный дайвер, и в этот раз во время ныряния его укусила акула.
Рана оказалась внушительной – пятнадцать сантиметров в длину. Пришлось обращаться в больницу. Это, к слову, не первое нападение, выпавшее на долю Сталлера. До этого случая его покусал аллигатор, а еще раньше – паук, сообщает издание «USA Today».
Вот не повезло, так не повезло!
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