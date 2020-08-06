Четверг, 6 августа 2020, 02:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что такое «не везет»: сначала напал аллигатор, потом паук и акула

Что такое «не везет»: сначала напал аллигатор, потом паук и акула
06 августа
21:36 2020
Версия для печати

В США мужчина подвергся тройному нападению

Дайвер Джастин Сталлер отдыхал на побережье штата Флорида вместе с женой и тремя детьми. Мужчина – опытный дайвер, и в этот раз во время ныряния его укусила акула.

Рана оказалась внушительной – пятнадцать сантиметров в длину. Пришлось обращаться в больницу. Это, к слову, не первое нападение, выпавшее на долю Сталлера. До этого случая его покусал аллигатор, а еще раньше – паук, сообщает издание «USA Today».

Вот не повезло, так не повезло!

Читайте также: Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,44–0,01%
EUR19,52+0,03%
GBP21,60+0,12%
UAH0,59–0,18%
RON4,04–0,07%
RUB0,22–0,69%

Курсы валют в MDL на 06.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд