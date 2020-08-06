В США мужчина подвергся тройному нападению

Дайвер Джастин Сталлер отдыхал на побережье штата Флорида вместе с женой и тремя детьми. Мужчина – опытный дайвер, и в этот раз во время ныряния его укусила акула.

Рана оказалась внушительной – пятнадцать сантиметров в длину. Пришлось обращаться в больницу. Это, к слову, не первое нападение, выпавшее на долю Сталлера. До этого случая его покусал аллигатор, а еще раньше – паук, сообщает издание «USA Today».

Вот не повезло, так не повезло!

Читайте также: Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи