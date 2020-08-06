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Газета "Кишиневские новости"

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Не ходите грибники вокруг Чернобыля гулять

06 августа
20:51 2020
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В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской станции растут грибы необычайной красоты, но собирать их, а тем более употреблять, вредно для здоровья, сообщает издание «Страна».

Почему? На этот вопрос в социальных сетях дали ответ сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического заповедника. «Белые, лисички, подберезовики… казалось бы все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения. Их загрязнение радионуклидами может зашкаливать, поскольку грибы очень активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы и тяжелые металлы», – разъясняют биологи. Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения зимой из-под снега пробились опята.

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