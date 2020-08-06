В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской станции растут грибы необычайной красоты, но собирать их, а тем более употреблять, вредно для здоровья, сообщает издание «Страна».

Почему? На этот вопрос в социальных сетях дали ответ сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического заповедника. «Белые, лисички, подберезовики… казалось бы все они вкусные, съедобные и полезные. Но нет. Только не в зоне отчуждения. Их загрязнение радионуклидами может зашкаливать, поскольку грибы очень активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы и тяжелые металлы», – разъясняют биологи. Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения зимой из-под снега пробились опята.

Читайте также: Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Какие знаки создают самые крепкие и счастливые семьи