Девочка торгует исключительно старыми бутылками

Собирание старых бутылок когда-то было хобби отца семилетней Бетси-Мэй Ллойд. Малышка, едва научившись ходить, стала помогать ему в поисках. В конце концов бутылок накопилось так много, что встал вопрос: что с ними делать?

Решено было устроить антикварный магазин, где все желающие могли бы приобрести приглянувшиеся им бутылки. Есть возможность сделать заказ и через интернет. Обязанности по ведению этого бизнеса взрослые доверили Бетси.

Сегодня в магазине около тысячи разных бутылок, в основном изготовленных в последней четверти XIX – первой половине XX веков. Откуда берутся все эти бутылки? Отец с дочерью проводят раскопки на участках, где когда-то располагались свалки. Владельцы не возражают. В ходе поисков используют обыкновенные лопаты. Найденные бутылки тщательно отмывают и выставляют на продажу. По словам девочки, больше всего ей нравится сам процесс раскопок, сообщает телеканал moya-planeta.ru.

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