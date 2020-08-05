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Газета "Кишиневские новости"

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Турист лег на итальянскую скульптуру 19 века и сломал ее

Турист лег на итальянскую скульптуру 19 века и сломал ее
05 августа
22:16 2020
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Не успела Италия оправиться от карантина и вновь открыться для туризма, как неосторожный посетитель сломал скульптуру 19 века! Об этом сообщают ВВС.

Во время позирования для фотографии, турист «прилег» на гипсовую модель скульптуры гениального итальянца Антонио Канова, и сломал прекрасной музе три пальчика на правой ноге. Происшествие было заснято на камеры видео наблюдения. Турист неловко поозирался, ощупал пострадавшую ступню скульптуры, и поспешил ретироваться из зала. Случай произошел в музее Канова под Тревизо. Полиция уже идентифицировала нарушителя.

К счастью, та же статуя из мрамора хранится в галереи Боргезе, в Риме, и сломать ее будет значительно сложнее.

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