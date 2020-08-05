Идеальных людей не бывает! И пока двое влюблены, они способны не замечать недостатков друг друга. Но, сыграв свадьбу и получив столь желанный штамп в паспорт, а с ним и совместный быт, из состояния окрыленности любовью они переходят в совершенно земное состояние поиска компромисса. А не найдя или не желая его искать семейная пара приходит к единственно верному решению – разводу! Правда, ещё можно продолжать жить вместе, чтобы покрепче насолить некогда любимому человеку за неоправданные надежды, но… уж лучше развод!

Так для кого развод – это не конец, а начало новой жизни? Кто из знаков зодиака не боится остаться один и с легкостью идет на развод, если что-то пошло не так?

Ветреные Близнецы

Вот уж кто быстро способен принять столь важное решение, так это Близнецы! Они всегда окружены вниманием противоположного пола, с ними интересно. Они легко порхают по жизни, траекторию их полета можно отследить по осколкам разбитых сердец. Влюбляясь, они теряют голову и довольно быстро вступают в брак – во-первых, потому что роль новобрачного или новобрачной так волнительна, даже если это уже третий брак, а во-вторых, торжества и праздники – это их воздух. Их брак будет продолжаться лишь до тех пор, пока партнер будет им интересен. Как только любимый перестает их удивлять, они летят дальше – навстречу новой влюбленности и новым отношениям.

Свободолюбивый Водолей

Водолеи считают свою свободу неприкосновенным даром. Нет, на каком-то этапе жизни они совсем даже не против пожить с партнером семьёй, но исключительно по его правилам. И в них не прописана обязательная регистрация брака – они и без нее прекрасно себя чувствуют. И свадьба – лишние затраты. А без многолюдных торжеств остаётся некая иллюзорность свободной жизни. При этом, если уж вам посчастливится затащить Водолея в ЗАГС, помните: посягательство на его свободу, контроль за его действиями – всевидящее око и всеслышащее ухо – сразу ведет к разводу. Ещё вам придется постоянно поддерживать его интерес к вам, иначе Водолей с легкостью вернется в свою счастливую холостяцкую жизнь.

Влюбчивый Стрелец

Стрелец попытается попробовать жизнь во всех ее проявлениях. Представители этого огненного знака часто влюбляются и бросаются, как в омут, в новые отношения. Они купаются в любви, упиваясь своими чувствами ровно до тех пор, пока вдруг им не захочется сменить картинку и обновить свои ощущения. Стрельцы благодарят своего партнера за прекрасный опыт и спешат окунуться в новые чувства – им птицам вольным – трудно находиться в состоянии покоя, им нужна смена событий и чувств. Единственное, что может остановить вечно несущегося за приключениями Стрельца – партнер такого же склада характера, не нарушающий личного пространства и так же ценящий свободу.

Неукротимый Овен

Овен неоднократно говорит о разводе, иногда даже на время уходит из дома, но принимает такое серьезное решение, выносив его и твердо осознав его неотвратимость. Суперэмоциональный и чрезмерно вспыльчивый, он в семейной жизни часто устраивает показательные выступления с криками, разборками, битьем посуды. И во всем виноват взрывной характер представителя этого знака. Но, когда буря уляжется, он прекрасно понимает, что перегнул палку, но первый шаг к примирению никогда не сделает. Овен будет ждать мирового соглашения от второй половины, демонстрируя свою обиду. Такому браку суждено длиться долго только при условии, что партнер Овна обладает олимпийским спокойствием и умением успокоить буяна.

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