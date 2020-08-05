Заседание суда против подростка из Флориды, обвиненного в масштабном взломе базы данных соцсети Твиттер, было прервано внезапным включением порнофильма. Об этом сообщают ВВС.

В прошлом месяце Твиттер увидел самый масштабный взлом аккаунтов первых лиц. Среди пострадавших оказались Барак Обама, Джо Байден, Илон Маск и Билл Гейтс. В Твиттер-блогах знаменитостей появились типовые публикации с просьбой перевести деньги на биткоин-кошелек. В преступлении был обвинен несовершеннолетний подросток из американского штата Флорида. В качестве меры пресечения судом был назначен штраф в размере $ 750 000. Адвокаты малолетнего преступника обжаловали приговор, требуя снизить штраф. Слушание о возможном изменении меры наказания проводилось в онлайн конференции в приложении Zoom, однако неоднократно прерывалось.

Пользователи приложения Zoom меняли свои имена, представляясь сотрудниками CNN и BBC News, и заявились на интерактивное заседание без приглашения. Слушание пришлось несколько раз прерывать, однако это не помогло. Некоторые участники конференции включали музыку, кто-то громко разговаривал, но последней каплей стало, когда один из «журналистов» использовал функцию трансляции экрана, чтобы продемонстрировать отрывок из порнофильма. Заседание пришлось перенести.

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