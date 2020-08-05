Швеция – единственное государство, которому удалось избежать общенационального карантина из-за пандемии Covid-19, также избежала и проблем с экономикой, пишут ВВС.

В период с апреля по июнь экономика Швеции упала только на 8.6%, по сравнению с предшествующим триместром. Отчет, предоставленный Национальным Бюро Статистики, показал, что экономика Швеции справляется значительно лучше, чем экономики стран ЕС, принявших жесткие меры по изоляции.

Так или иначе, падение в 8.6% все еще остается самым высоким квартальным падением за последние 40 лет в истории Швеции. Среднее падение экономики ЕС равняется 11.9% за тот же период. Индивидуальные показатели стран и того хуже – экономика Испании рухнула на 18.5%, Франции – на 13.8%, а Италии – на 12.4%.

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