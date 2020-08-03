4 августа 2020 года (22 июля по старому стилю) в народе отмечают День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

История:

В небольшом городке Магдале родилась и жила Мария, чье имя упоминается в Евангелие, где говорится, что из молодой и красивой грешницы Марии Спасителем были изгнаны семь бесов. С этого дня Мария начала жить другой жизнью – жизнью ученицы Господа. И вера ее была так крепка, что была она рядом со Спасителем на Голгофе, как написано в Евангелии, когда его тело было внесено в гробницу, была среди жен-мироносиц, которые умасливали тело его, видела Мария Магдалина и воскресение Христа. Именно она и рассказала о воскресении Господа апостолам.

Упоминал Марию Магдалену и апостол Павел, упоминая о ее помощи в их подвижнической деятельности в Риме. Трудилась она беззаветно, продвигая веру в Спасителя в этом древнем городе и лишь на склоне лет перебралась в город Эфес, где апостол Иоанн писал свое Евангелие. 20-ая глава написана со слов Марии. Здесь же Мария Магдалина и была погребена.

Чего нельзя делать 4 августа 2020 года

Основной запрет касался работы в этот день. На Марию часто случались грозы, и ослушавшиеся могли пострадать от грозы. Хотя сама гроза в этот день обещала много сена.

Поверья и приметы:

4 августа шли в лес за ягодой – это как раз сезон черники и смородины – которую запасали на зиму.

Если утром в поле роса, значит лен будет серым. Но роса в этот день обладала целебными силами: если ею умыться, лицо будет белым и чистым.

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