О семейном счастье мечтают все. И если накануне самого важного события – свадьбы – приятные хлопоты захватывают практически всех, ну, или, как минимум, тех, кто добровольно идет под венец, то, получив штамп в паспорте, праздничный радостный флер куда-то улетучивается, и у многих пар остается… лишь суровая реальность. А ещё остаются воспоминания о красивой свадьбе и счастливых днях в преддверии торжества.

Так какие знаки зодиака способны пронести свою любовь через всю жизнь и подарить брак крепкий и надежный?

Чувственные Раки

Первыми в этом списке будут, конечно, Раки! Чувственные и ответственные, они тщательно выбирают себе половинку, долго к ней присматриваются, а все потому, что планируют жениться один раз и навсегда. Они окружают свою половинку такой любовью и таким вниманием, что мало кто добровольно откажется от такой всесторонней заботы и счастья. Кстати, Раки редко разводятся, так как на протяжении жизни по-настоящему становятся единым целым с партнером.

Нежные Рыбы

Следующими в этом рейтинге будут Рыбы! Нежные и эмоциональные, они ждут от брака только семейного счастья. Других вариантов и быть не может. Они дарят свою безграничную нежность и заботу избраннику или избраннице. В спутники же себе выбирают личность энергичную, сильную, уверенную. В таком браке Рыбы смогут проявить всё своё благородство и широту души, они поддержат во всех делах партнера и обязательно разделят груз домашних забот.

Великодушные Львы

Благополучие семьи – главная цель Львов. В своей семье они однозначно особы царствующие, их мнение неоспоримо почти всегда. Исключение составляют лишь случаи, когда Лев сам решает великодушно позволить кому-то маленькую слабость ради мира в семье. Львиные семьи обычно крепки, ведь Лев, несмотря на изрядную долю эгоизма, в принципе не склонен к тирании. Он настоящая опора для семьи и защитник для всех ее членов.

Основательные Тельцы

Замыкают рейтинг самых надежных в семье знаков Тельцы. Но здесь счастье и крепкий союз – это дело рук самих Тельцов. Претендента на роль второй половинки выбирает очень тщательно, наблюдая за действиями в разных жизненных ситуациях. Но уж если выбор сделан, то отношения трудолюбивый Телец не отпустит на самотёк, а будет развивать до состояния идеальных. Любые семейные проблемы не откладывает в долгий ящик, а решает сразу.

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