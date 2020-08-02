3 августа 2020 года (21 июля по старому стилю) в народе отмечают день Онуфрия Печерского (Молчаливого)

История:

Достоверных сведений о жизни Онуфрия Печерского сохранилось немного. Известно, что жил он в 12 веке. Всю свою жизнь Онуфрий провел в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Он вел чрезвычайно затворническую жизнь, что выделяло его даже среди монахов. Особенность преподобного Онуфрия заключалась еще и в том, что он почти ни с кем не говорил, за что получил имя Молчаливый. Замкнутость, аскетичность и молитвы с утра и до поздней ночи – это то, что известно о загадочной жизни Онуфрия. Мощи его считаются нетленными и находятся там, где он обитал при жизни.

Чего нельзя делать 3 августа 2020 года

Главный запрет на день Онуфрия, разумеется, касается молчания. Нужно сделать все возможное, чтобы удержаться от лишних разговоров, потому что нарушивших эту установку могли покарать болезни и даже неожиданная немота. Под запрет подпадает и просьбы денег в долг. Запрещалось 3 августа купание в водоемах. Предание гласило, что в этот день водяной может купающегося утащить к себе на дно.

Поверья и приметы:

В древние времена на Руси День Онуфрия Молчаливого поминали тем, что старались уподобиться ему и провести в молчании большую часть дня. Существовала традиция: все работы в этот день проводить молча, не вступая без необходимости в разговоры. Многие в этот день старались провести ревизию вещей, особенно зимних, чтобы избавиться от ненужных. Знахари 3 августа заготавливали целебную воду, потому что она приобретала особые свойства на День Онуфрия.

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