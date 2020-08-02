«Сегодня православные верующие чтят Святого Пророка Илию – одного из наиболее уважаемых пророков Ветхого Завета.

Пророк Илия считается учителем заблудших, отошедших от Господа людей и бесстрашным защитником веры. В то же время его считают приносящим дождь, поскольку он однажды силой молитвы спас народ Израиля после трех с половиной лет засухи.

По случаю этого праздника поздравляю всех сограждан, включая тех, кто сегодня празднует день ангела, желаю всем здоровья и благополучия», – написал на своей странице в соцсетях Игорь Додон.

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