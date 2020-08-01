Тысячи жителей столицы Германии приняли участие в массовом протесте, выступая за отмену ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Об этом пишут ВВС.

Демонстранты утверждают, что требования правительства, включая ношение маски, нарушает их права и свободы. Также протестующие несли баннеры со слоганами: «Корона – ложная тревога» и «Нас заставляют надевать намордник». По официальным данным, в протестах принимают участие более 15 000 человек.

Из всех европейских государств Германия пострадала меньше всего, однако, количество новых зараженных начинает вновь расти. В прошедшую пятницу было зарегистрировано 900 новых случаев заболевания и 7 смертей.

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