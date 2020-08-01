Его имя Попов. Душко Попов. И он был сербским тройным агентом во времена Второй мировой войны, был заядлым картежником, известным ловеласом и даже пересекался с Яном Флемингом – создателем легендарного Джеймса Бонда.

Молодой юрист работал разом на правительства Югославии, Великобритании и Германии. Завербованный Военно-разведывательным агентством Югославии, а после британской разведкой MI6 Душко был внедрен в немецкий Абвер, передавая дезинформацию Германии в рамках помощи антигитлеровской коалиции.

В отличие от прочих агентов, старавшихся выглядеть образцовыми членами высшего общества, Душко частенько появлялся в кабаках, любил выпить и в казино при лучших отелях, где обычно происходили переговоры шпионов, появлялся каждый раз с новой леди. За одной из таких партий Душко заметил будущий автор романов о супершпионе Бонде Ян Флеминг – британский офицер военно-морской разведки. Однажды, столкнувшись в отеле Португалии, Флеминг и Душко невольно положили начало легендарной истории, с множеством фанатов по всему миру!

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