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Газета "Кишиневские новости"

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В Сеуле арестован лидер секты, спровоцировавший вспышку Covid-19

01 августа
23:01 2020
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В Южной Корее был арестован лидер религиозной секты, из-за которого произошел основной всплеск заражений Covid-19 в стране, передают BBC.

Основатель христианской секты Синчонджи Ли Ман Хи обвиняется в сокрытие факта заражения своих прихожан и отказе от сотрудничества со следственными органами. Полицией было обнаружено, что среди прихожан Синчонджи более 5000 оказались зараженными, что составляет 36% всех случаев заражения коронавирусом в Южной Корее. На данный момент их зарегистрировано 14 336.

Расследование установило, что, несмотря на правительственный запрет о проведении массовых мероприятий, Ли организовывал подпольные встречи. Следствие продолжается.

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