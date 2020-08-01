В Сеуле арестован лидер секты, спровоцировавший вспышку Covid-19
В Южной Корее был арестован лидер религиозной секты, из-за которого произошел основной всплеск заражений Covid-19 в стране, передают BBC.
Основатель христианской секты Синчонджи Ли Ман Хи обвиняется в сокрытие факта заражения своих прихожан и отказе от сотрудничества со следственными органами. Полицией было обнаружено, что среди прихожан Синчонджи более 5000 оказались зараженными, что составляет 36% всех случаев заражения коронавирусом в Южной Корее. На данный момент их зарегистрировано 14 336.
Расследование установило, что, несмотря на правительственный запрет о проведении массовых мероприятий, Ли организовывал подпольные встречи. Следствие продолжается.
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