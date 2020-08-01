На заседании правительства было принято решение: передать в состав Академии государственного управления Институт международных отношений Молдовы, сообщает Молдпрес.

Подобного рода проект обсуждался с начала лета, что вызвало недовольство студентов, которые видели себя уже, как минимум, послами в Бангладеш или Эфиопии. Инициативная группа собирала даже подписи под требованием сохранить институт, текст петиции отправили президенту, правительству и в парламент. Во внимание он принят не был. Студенты продолжат обучение в Академии по тем же, что и раньше, программам, плата за контракт тоже не изменится. Наверное, в ВУЗах Молдовы нет факультета международных отношений только в медуниверситете. Если бы даже половина выпускников-международников работала по специальности, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, по количеству сотрудников, возможно, было бы в мире вторым после китайского.

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