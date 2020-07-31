1 августа 2020 года (19 июля по старому стилю) в народе чествуют Преподобную Макрину Каппадокийскую

История:

Макринин день, также получил называние Мокрины, поскольку 1 августа на Руси с древних времен часто шел дождь, с которым люди связывали свое благополучие.

Святая Макрина жила в Каппадокии в 4 веке. Она родилась в многодетной семье верующих. С раннего детства ее мать Емилия всех десятерых детей воспитывала в любви к Всевышнему. Когда же Макрина подросла, ее обручили, но судьбой суждено было случиться несчастью, из-за которого ее жених погиб. И тогда Макрина дала обет безбрачия на всю оставшуюся жизнь. Ее красота привлекала многих женихов, но Макрина оставалась верной своему слову. Более того, она сумела уговорить мать свою вместе уйти в монастырь, где в молитвах они жили до самой смерти Емилии.

За многие годы, проведенные в монастыре, Макрина за свой кроткий нрав обрела огромный авторитет среди сестер – монахинь. А за глубокую веру она была наделена даром исцеления и чудотворения. Предания гласят, что проявлялись эти ее способности множество раз.

Чего нельзя делать 1 августа 2020 года

Важнейший запрет 1 августа касается пролитой крови. В старину воспрещалось делать то, что в итоге приводило к кровопролитию. Причем, под запрет попадали не только драки, но и работа с острыми предметами, и даже кровь птиц или домашних животных могла оказаться признаком грядущей беды. А чтобы не спровоцировать конфликт, в этот день под запрет попадало и употребление спиртных напитков – часто провоцирующих драки и поножовщину.

Поверья и приметы:

Существует поверье, что 1 августа не стоит солить огурцы, или квасить капусту. Очень часто по погоде в этот день судили о том, какой она будет осенью. Например, дождь на Мокрину предвещал весьма проливную осень, что, в свою очередь, сулило хороший урожай. Если же осадков не было, то в прежние времена совершали специальный обряд дабы вызвать дожди. Для этого выбирали девушек, рожденных 1 августа, и они шли к водоему, в который окунали колосья, прося силы небесные послать на землю дождь.

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