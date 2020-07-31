Искусственная птица выкормила осиротевшего малыша

Самка белоголового сипа погибла, ударившись о линию электропередачи. Ее птенец остался сиротой. Вернее, у него имелся отец, но надежда на то, что самец сумеет выкормить малыша, была слабой.

Вмешались зоозащитники, которые приспособили для спасения птенца военную технику – секретный беспилотник. Раз в два-три дня он сбрасывал в гнездо белковую пищу. Благодаря тому, что птенец хорошо питался, за месяц он набрался сил и встал на крыло, сообщает «Meduza».

Читайте также: Самые неблагоприятные дни августа 2020 года

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю