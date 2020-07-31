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Газета "Кишиневские новости"

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В Израиле дрон заменил птенцу маму

31 июля
19:21 2020
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Искусственная птица выкормила осиротевшего малыша

Самка белоголового сипа погибла, ударившись о линию электропередачи. Ее птенец остался сиротой. Вернее, у него имелся отец, но надежда на то, что самец сумеет выкормить малыша, была слабой.

Вмешались зоозащитники, которые приспособили для спасения птенца военную технику – секретный беспилотник. Раз в два-три дня он сбрасывал в гнездо белковую пищу. Благодаря тому, что птенец хорошо питался, за месяц он набрался сил и встал на крыло, сообщает «Meduza».

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