До недавнего времени, Гонконг считался образцом для подражания в методах борьбы с распространением Covid-19, сообщают BBC.

Несмотря на общую границу с материковым Китаем, где были зарегистрированы первые случаи заражения, Гонконгу удавалось сдерживать вирус. Специальный административный район даже избежал экстремальных мер по изоляции, введенных почти на всей планете.

Однако, прямо сейчас Гонконг пытается справиться не со второй, а уже с третьей волной коронавируса, что представляет реальную угрозу для стран, недавно отменивших карантин. После регистрации рекордного числа зараженных за сутки – 149 новых заболевших, правительство предупреждает, что система здравоохранения может не выдержать. По заверению ведущего профессора в области вирусологии университета Гонконга Малика Пейриса, возникновение третьей волны заражений связано с послаблениями в изоляционной политике района. Правительство Гонконга приняло решение освободить некоторые группы лиц от обязательного двухнедельного карантина и сдачи теста на Covid-19. По мнению профессора Пейриса, это должно стать хорошим уроком правительствам всех стран.

Читайте также: Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года