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Газета "Кишиневские новости"

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Хорошие новости! Электрическая энергия стала дешевле на 21 бан

31 июля
13:06 2020
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Административный совет национального агентства по регламентированию к энергетике одобрил сегодня снижение тарифов и регламентируемых цен на электричество.

Так бытовые потребители, обслуживаемые ,,Premier Energy”, будет оплачивать тариф в размере 1,68 л/kWh, то есть на 21 бан меньше, чем действовавший до сих пор. В зоне работы ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” стоимость составит 2,14 л/kWh, на 8,5 бана меньше, чем до сих пор.

Также утверждены тарифы и для иных категорий: ,,Premier Energy” S.R.L. – 1,32 л/kWh для конечных потребителей, подключенных к распределительным сетям среднего напряжения (6–10 kV) – на 21,2 бана меньше, 1,17 л/kWh – для конечных потребителей, подключенных к распределительным сетям высокого напряжения (35–110 kV), меньше на 20,6 бана.

,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”: 1,57 л/kWh для конечных потребителей, подключенных к распределительным сетям среднего напряжения (6–10 kV), на 6,4 бана меньше, чем до сих пор.

Новые тарифы вступят в силу с момента публикации в «Monitorul Oficial».

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