Депутат ПСРМ Григоре Новак обратился в Агентство по неподкупности и Генеральную прокуратуру с требованием проверить несоответствия в декларациях об имуществе и интересах депутата ПДС Думитру Алайбы.

«Новый чисто-грязный депутат Майи Санду! Тот, кто постоянно читает лекции о корректности, Думитру Алайба пойман с поличным. Изучив декларации, поданные избранником Майи Санду в 2017-2019 гг, я обнаружил, что он не указал гараж или его отчуждение. Также не объяснен факт изменения статуса, цены автомобиля, которым он сначала пользовался, а потом стал его владельцем. Думитру Алайба ранее не отразил и кредит в размере 45 тыс. евро. Депутат ПДС не уточнил и в каком качестве он фигурирует во множестве компаний, которыми владеет совместно с женой. Мы думаем, что это было сделано умышленно и это противоречит принципу транспарентности личных интересов, которые он по закону обязан декларировать. Народ хочет увидеть истинное лицо этих чисто-грязных депутатов, которых Майя Санду презентовала, как ангелов», – написал в социальной сети Григоре Новак.

В начале недели он также обратился в правоохранительные органы с требованием проверить депутата ПДС Веронику Рошка. Социалист отметил, что в его списке присутствует еще один депутат ПДС, который «укрывает свое имущество и доходы».

Читайте также: Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года