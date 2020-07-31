На будущей неделе сельхозпроизводители, которые понесли ущерб из-за природных бедствий, получат от государства компенсации. Об этом сообщил во время рабочей поездки в Гагаузию министр сельского хозяйства Ион Пержу. В ходе встречи с министром в регионе аграрии назвали ситуацию чрезвычайно сложной и обратились за поддержкой государства, чтобы преодолеть возникшие сложности. В Гагаузии в нынешнем году объем полученного урожая составил только 30% от запланированного по первой группе зерновых. В отдельных хозяйствах урожай был полностью уничтожен. Министр Ион Пержу также проинформировал аграриев о решении правительства выделить 300 млн леев для покрытия ущерба. Он заявил, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

В Молдове было засеяно 400 тыс. гектаров зерновыми первой группы, а по прогнозам урожай должен был составить 600 тыс. тонн.

«Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны нам необходимо 350-400 тыс. тонн пшеницы», – пояснил Пержу.

Сегодня правительство планирует одобрить регламент, который устанавливает способы выделения финансовых средств, предназначенных на компенсации ущерба аграриям.

Читайте также: Какие перемены принесет август в жизнь 3 знаков зодиака

Самые неблагоприятные дни августа 2020 года