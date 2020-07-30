Министр финансов Сергей Пушкуцэ возглавит делегацию переговорщиков со стороны молдавского правительства для подписания Соглашения о кредитовании с Россией. Переговоры будут проходить в соответствии с законом о международных договорах Молдовы. Документ не противоречит внутренней и внешней политике, продвигаемой Молдовой, а финансовые средства будут использованы для финансирования бюджетных нужд страны. Эти аргументы содержатся в проекте решения правительства о начале переговоров с Российской Федерацией.

Предполагается, что оно будет одобрено в пятницу. Сумма кредита будет перечислена двумя траншами в 2020 году – равными частями. Процентная ставка составляет 2% годовых, а срок погашения 11 лет, с учетом льготного периода.

Напомним, что 17 апреля 2020 года было подписано соглашение о кредите в размере 200 млн евро, а 23 апреля документ был одобрен в парламенте голосами ПСРМ-ДПМ. Однако Конституционный суд заблокировал получение средств, после того как неформальный альянс депутатов, известный как «Санду-Канду-Плаха-Шор», опротестовал соглашение.

24 июня во время визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон обсудил с Владимиром Путиным необходимость возобновления переговоров по кредиту.

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