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Газета "Кишиневские новости"

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Додон победит во втором туре президентских выборов с результатом 54%

30 июля
11:56 2020
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Таковы результаты исследования «Barometrul electoral – 2020»

Нынешний президент Молдовы Игорь Додон победит в ходе президентских выборов, если во втором туре встретится с лидером ПДС Майей Санду. Компания «IData Inteligente» опубликовала итоги социологического опроса «Barometrul electoral – 2020» за июль. Респондентов спрашивали: если во второй тур выходят Игорь Додон и Майя Санду, какой выбор вы сделаете. Свыше 54% из определившихся ответили, что отдадут свой голос за нынешнего президента Молдовы, а почти 46% за лидера ПДС.

Опрос проводился с 14 по 26 июля 2020 года. Выборка составляет 1214 человек. Погрешность 2,8%

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