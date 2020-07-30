Таковы результаты исследования «Barometrul electoral – 2020»

Нынешний президент Молдовы Игорь Додон победит в ходе президентских выборов, если во втором туре встретится с лидером ПДС Майей Санду. Компания «IData Inteligente» опубликовала итоги социологического опроса «Barometrul electoral – 2020» за июль. Респондентов спрашивали: если во второй тур выходят Игорь Додон и Майя Санду, какой выбор вы сделаете. Свыше 54% из определившихся ответили, что отдадут свой голос за нынешнего президента Молдовы, а почти 46% за лидера ПДС.

Опрос проводился с 14 по 26 июля 2020 года. Выборка составляет 1214 человек. Погрешность 2,8%

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