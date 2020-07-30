Эту тему президент обсудил во время встречи с Виктором Пушкашем и Думитру Пулбере, бывшими председателями Конституционного суда, видными деятелями в области права и государственного управления

«Мы были единодушны в том, что в последние годы в области конституционной юрисдикции возникли некоторые сложности.

Так, мы констатировали, что, начиная с 2010 года, несколько важных категорий специалистов и практиков в области конституционного права и государственного управления с обеспокоенностью отмечают проблему нестабильности государственной власти, институциональных блокировок, политического вмешательства в сферу конституционного правосудия. Общество и государственные институты Молдовы в недоумении от некоторых решений Конституционного суда, противоречивших тексту Конституции, отрицательно повлиявших на процесс сотрудничества государственных властей, создавших многочисленные препятствия для обеспечения стабильности молдавской политической системы и существенно способствовавших попытке узурпировать государственную власть в Республике Молдова.

Принимая во внимание обращения к президенту страны и государственным органам со стороны специалистов по конституционному праву, особенно Инициативной группы по реформе в области конституционного правосудия в Республике Молдова, а также Резолюцию Международной научно-практической конференции «Конституционная юрисдикция в Молдове»: подходы, проблемы и перспективы»;

Учитывая резолюцию Парламента №39 от 8 июня 2019 года, где Республика Молдова была признана захваченным государством и констатировано, что построение правового государства является абсолютным приоритетом Республики Молдова и что только восстановление доверия граждан к системе юстиции и функциональности государства может обеспечить справедливость и социальное процветание;

Уважая заключение Венецианской комиссии от 21 июня 2019 года, которая установила, что не было никаких условий для роспуска парламента 7-8 июня 2019 года, что решение Конституционного суда о временном отстранении Президента Республики Молдова не оправдано с точки зрения Конституции Республики Молдова, что Конституционный суд использовал неверное толкование закона и действовал в нарушение прав сторон в процессе конституционной юрисдикции;

Учитывая Постановление Парламента №48 от 18 июня 2019 года, в соответствии с которым была создана Комиссия по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки неконституционного переворота, предпринятой через Конституционный суд и Генеральную прокуратуру;

Принимая во внимание

а) конституционные блокировки периода 2014-2020 годов в отношениях президент-правительство-парламент;

б) проблему политических перебежчиков, которые несколько лет подряд нарушали функциональность парламента и правительства, искажая результаты выборов и волю электората, выраженную на парламентских выборах 2010, 2014, 2019 годов;

в) инициативы некоторых политических и общественных сил по сокращению числа депутатских мест;

г) проблемы национальной безопасности, созданные высокопоставленными чиновниками с двойным гражданством;

д) необходимость введения в Конституцию положений о взвешенной внешней политике молдавского государства;

е) общественные инициативы, касающиеся возможности исключить положения Конституции, предусматривающие возможность ликвидации государства по результатам референдума;

ж) необходимость конкретизации полномочий и статуса Конституционного суда, Высшего совета магистратуры;

з) необходимость разработки и конкретизации некоторых положений Конституции, пересмотра ряда решений Конституционного суда, вышедших за пределы конституционного поля и/или за пределы конституционной компетенции суда,

мы считаем необходимым начать процесс конституционной реформы с целью внесения поправок в конституционное законодательство, обеспечения верховенства Конституции, укрепления правопорядка, конституционной демократии и обеспечения прав человека», – говорится в тексте сообщения президента в связи с подписанным Указом.

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