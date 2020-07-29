30 июля 2020 года (17 июля по старому стилю) в народе отмечают день памяти великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского

История:

30 июля в небе часто возникают зарницы – вестницы надвигающейся грозы. По старинному преданию, одна из дочерей царя морей сбежала от него, чтобы пожить среди людей. Гнев царя особенно силен в день рождения непокорной дочери – 30 июля. И огненные стрелы в небе – это искры из трезубца, которым морской владыка бьет по скалам в приступе отчаяния.

Великомученица Марина Антиохийская жила в 3-4 веке. Родившись в семье язычников, она в 12 лет тайно приняла крещение под именем Маргариты. Однако отец ее узнал об этом и в исступлении прогнал дочь. Марина несколько лет жила отшельницей в пещере. Но однажды ее случайно увидел местный правитель, которого поразила необычная красота девушки. Он сразу же предложил ей стать его женой. А когда Марина призналась, что исповедует христианство, приказал отречься, на что получил категорический отказ. Тогда Марину попытались пытками заставить отказаться от веры, но и это не помогло. В итоге ее казнили, но в тот же момент все небо покрылось огненными всполохами, что заставило многих поверить, что это гнев Всевышнего за совершенное злодеяние.

Преподобный Лазарь Галисийский, имя которого также поминают 30 июля, жил в 10 веке. Приняв монашеский постриг, Лазарь стал жить на горе Галисия, распространяя веру христианскую в среде общины, а позже на этом месте образовался монастырь. Святой Лазарь прожил долгую праведную жизнь, не совершив за все время ни единого тяжкого греха.

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Чего нельзя делать 30 июля 2020 года

На день Огненной Марины под запреты попадают большинство видов работ в поле, саду, огороде. Считалось, что нарушившие это, могут быть наказаны пожаром. Нельзя разжигать огонь в этот день. Под запретом были также работы с предметами, напоминающими по форме змей, потому что Святую Марину считали властительницей этих пресмыкающихся.

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Поверья и приметы:

Поскольку по легенде Святая Марина – дочь морского царя, то 30 июля огромное значение придают водным стихиям и по погоде судят о предстоящих осени и зиме. Например, дождь в этот день предвещал дождливый сентябрь, а солнечная погода сулила устойчивые теплые дни в первый месяц осени.

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