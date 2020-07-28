Социальная сеть Твиттер заблокировала аккаунт сына Дональда Трампа на 12 часов за нарушение правила о нераспространении «фейк-ньюс». Об этом сообщают BBC.

Старший сын президента США Дональд Трамп младший опубликовал в Твиттер видео, в котором рассказал о плюсах использования гидроксихлорохина при лечении коронавируса. Сразу после этого его аккаунт был заблокирован социальной сетью. Руководство Твиттера заявило, что публикация Дональда Трампа мл. нарушает правило о нераспространении ложной информации, связанной с Covid-19.

Некоторые публичные личности, включая президента Трампа заявляли, что противомалярийное лекарство способствует профилактике коронавируса, несмотря на медицинские исследования, доказавшие обратное.

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