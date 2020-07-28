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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Чебан: Я не заключаю сделок под столом. Мы все делаем прозрачно

28 июля
22:41 2020
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План действий по разработке Генерального градостроительного плана (ГГП) муниципия Кишинев был одобрен Муниципальным советом

«Сегодня в МСК я услышал много политических заявлений. Я пообещал жителям столицы, что у нас будет Генеральный градостроительный план. Я понимаю разочарование тех, кто по кускам распродавал город. Они затронули исторический центр. Я не заключаю сделок под столом. В прошлый раз запросили заключения НАЦ и СИБ – пожалуйста, мы их предоставили. Мы все делаем прозрачно», – написал Ион Чебан в соцсетях.

Также градоначальник отметил, что стоимость разработки ГГП составляет 17-20 млн леев, и этих денег у муниципалитета в настоящее время нет. Документ был разработан бесплатно двумя компаниями из России и Румынии.

Последний ГГП был разработан в 2007 году.

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