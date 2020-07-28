29 июля 2020 года (16 июля по старому стилю) в народе чествуют Священномученика Афиногена епископа Севастийского

История:

Мученик Афиноген жил на рубеже 2-3 веков в армянском городе Севастии. Предание гласит, что Афиноген в сане епископа очень много сделал для обращения сограждан в христианство. А благодаря праведному и аскетичному образу жизни, заслужил огромное уважение и почет горожан. Когда же слухи об Афиногене, прославляющем Иисуса, дошли до правителя, он в гневе приказал немедленно арестовать епископа. Стража вместе с Афиногеном схватила и десятерых его верных учеников. Но ни пытками, ни угрозами не удалось заставить верующих во Христа отказаться от своих убеждений. И тогда велено было всех их казнить. Однако в народе память о святом и его непоколебимой вере осталась на долгие века. И в наши времена христиане продолжают чествовать Афиногена и верить в приметы, связанные с днем 29 июля.

Чего нельзя делать 29 июля 2020 года

На Афиногенов день в старину запрещалось мести сор, потому что так можно было вместе с мусором вымести из дома благополучие, а также лишить себя здоровья. Ни в коем случае нельзя нервничать, злиться, ругать близких, ибо вся ваша негативная энергия может к вам вернуться, но в многократно возросшем виде. Табу в этот день налагается на любые просьбы, связанные с карьерой или зарплатой.

Поверья и приметы:

29 июля в прежние времена старались проводить в радости, разделяя свои положительные эмоции с близкими. Существовало поверье, что в этот день тому, кто нашел в поле раздвоенный колос ржи, будет везение всю жизнь. В этот день также люди избегали походов в лес, дабы не оказаться в опасности.

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