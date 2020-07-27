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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова – США: диалог продолжается

Молдова – США: диалог продолжается
27 июля
14:51 2020
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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших государств в рамках партнерского диалога, выступили за поддержание позитивной динамики двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, о внедрении международных соглашений, подписанных Республикой Молдова, и о других значимых направлениях, по которым Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать нашу страну», – сообщил президент на своей странице в Facebook.

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