Понедельник, 27 июля 2020, 17:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Свыше 65% сограждан считают, что в Молдове важно быть православным

27 июля
14:46 2020
Версия для печати

Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», проведенного ассоциацией социологов и демографов. Согласно результатам, 51,1% респондентов заявили, что «очень важно» быть православным в Молдове, еще 15,3% считают что это – «важно». Свыше 13% опрошенных отметили, что для них это «менее важно», а 11,9 – «совсем не важно». Еще 8,6% затруднились ответить.  

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 27 июля по 2 августа

Василиса Володина: Что приготовила нам Вселенная до конца 2020 года

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,72+0,13%
EUR19,66+1,06%
GBP21,52+0,74%
UAH0,60+0,35%
RON4,07+1,25%
RUB0,23+0,13%

Курсы валют в MDL на 27.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд