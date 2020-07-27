Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», проведенного ассоциацией социологов и демографов. Согласно результатам, 51,1% респондентов заявили, что «очень важно» быть православным в Молдове, еще 15,3% считают что это – «важно». Свыше 13% опрошенных отметили, что для них это «менее важно», а 11,9 – «совсем не важно». Еще 8,6% затруднились ответить.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

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