ОПРОС: Если в ближайшие выходные пройдут досрочные выборы, ПСРМ наберет 43,5%, а ПДС– 28%

Пять партий проходят в парламент, а большинство голосов избирателей наберет ПСРМ. Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», проведенного ассоциацией социологов и демографов. Согласно данным, за ПСРМ проголосуют 43,5% определившихся граждан. На втором месте – ПДС с 28%. Опрос показывает, что партия «Шор» набирает 6,5% голосов, «Наша партия» – 5,6%, а ДПМ – 5%. При этом партия Андрея Нэстасе – Платформа DA – не набирает достаточного количества голосов для преодоления избирательного порога.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

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