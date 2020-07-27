Подавляющее большинство респондентов уверены, что Молдове необходим закон, запрещающий переход депутатов из партии в партию. Таковы данные исследования «VOX Populi июль – 2020. Молдова после трех десятилетий независимости: социологические аспекты», которое реализовала Ассоциация социологов и демографов.

Около 82% опрошенных заявили, что в Молдове необходимо принять закон, наказывающий или запрещающий политический туризм. 8,4% ответили, что подобный закон излишен, а 9,8% затруднились ответить. Напомним, что президент Игорь Додон предложил запретить политический туризм. Глава государства заявил, что эту практику необходимо искоренить. Фракция ПСРМ объявила, что поддержит эту инициативу, для внесения которой в Конституцию необходимо 67 голосов.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, выборка составляет 1175 респондентов из 87 населенных пунктов. Погрешность – 3%.

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