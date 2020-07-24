В фальшивом документе была допущена опечатка

Один из жителей пригорода Нью-Йорка обвинялся по нескольким преступлениям, но до вынесения приговора суда оставался на свободе. Да только в тюрьму ему не

хотелось.

Поэтому он уехал в другой штат и уже оттуда передал документ о своей якобы смерти. Однако в суде обратили внимание на опечатки, которых не может быть в официальном свидетельстве. Проверка подтвердила, что документ фальшивый.

Пока разбирались с поддельным сертификатом, «покойник» успел совершить преступление в другом штате и был там не только арестован, но и приговорен к году тюремного заключения. Но теперь ему грозит еще четыре года отсидки за намеренную фальсификацию официальных документов, сообщает US News.

Читайте также: Астрологические советы: Чтобы август был с Удачей

Мужчины каких знаков зодиака о любви предпочитают не говорить