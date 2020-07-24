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Газета "Кишиневские новости"

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В США преступника разоблачила ошибка в свидетельстве о смерти

24 июля
14:01 2020
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В фальшивом документе была допущена опечатка

Один из жителей пригорода Нью-Йорка обвинялся по нескольким преступлениям, но до вынесения приговора суда оставался на свободе. Да только в тюрьму ему не

хотелось.

Поэтому он уехал в другой штат и уже оттуда передал документ о своей якобы смерти. Однако в суде обратили внимание на опечатки, которых не может быть в официальном свидетельстве. Проверка подтвердила, что документ фальшивый.

Пока разбирались с поддельным сертификатом, «покойник» успел совершить преступление в другом штате и был там не только арестован, но и приговорен к году тюремного заключения. Но теперь ему грозит еще четыре года отсидки за намеренную фальсификацию официальных документов, сообщает US News.  

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