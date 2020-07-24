Председатель парламента РМ, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Молдове Олегом Владимировичем Васнецовым.

Беседа касалась различных сфер сотрудничества между нашими странами, в том числе межпарламентского взаимодействия, координации усилий по борьбе с COVID-19, включая поддержку граждан обоих государств в этой сложной ситуации.

Зинаида Гречаный отметила, что, хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сотрудничество наших государств на двустороннем и международном уровнях, все же стратегический характер молдо-российского сотрудничества, дружба наших народов, а также заинтересованность властей Молдовы в дальнейшем укреплении отношений остаются неизменными.

Стороны коснулись также внутриполитической ситуации в нашей стране и деятельности законодательного органа. Спикер проинформировала российского посла о том, что Парламент Молдовы завершил весенне-летнюю сессию 2020 года, но депутаты продолжают работать, в том числе в постоянных комиссиях.

Собеседники обсудили и другие важные актуальные вопросы сотрудничества между властями Республики Молдова и Российской Федерации. Выступили за дальнейшее развитие и укрепление молдо-российского взаимодействия по всем направлениям.

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