Благодаря скоординированным действиям администрации президента, правительства и фракции ПСРМ в парламенте, в условиях пандемии и экономического кризиса удалось сохранить финансовую стабильность, принять меры по поддержке бизнеса и населения. В ходе пресс-конференции социалист Владимир Головатюк заявил, что одним из приоритетов парламентской фракции ПСРМ во время весенне-летней сессии стала законодательная поддержка инициатив главы государства и правительства.

Таким образом, благодаря совместным проектам удалось направить дополнительные средства из бюджета в размере 2,5 млрд леев на борьбу с пандемией, поддержку финансовой стабильности, предпринимателей и населения. Также на данном этапе практически не допущены задолженности перед МВФ, Европейской комиссией и другими партнерами.

«Это уникальная ситуация, когда в условиях кризиса на счетах казначейства есть финансовые резервы в размере свыше 9 млрд леев, а у местных бюджетов – около 2 млрд леев», – сказал Головатюк.

Депутат ПСРМ уверен, что все инициативы президента страны и правительства будут внедрены. В том числе увеличение зарплат, пенсий и пособий, а также реализация инфраструктурных проектов – ремонт дорог, уличное освещение, водопроводы и создание 16 индустриальных платформ, подчеркнул Головатюк.

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