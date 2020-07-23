Равновесие ОВНА

Чтобы август был удачным, ищите равновесие – и не только душевное. Поделите свое внимание надвое – 50/50 – между работой и домом. Только так вы сумеете и новую карьерную ступень преодолеть, и в семье сохранить мир.

Приобретение ТЕЛЬЦА

В августе вам понадобится вся ваша собранность. Работы будет много. Не утонуть в ворохе бумаг поможет умение формировать и планировать задачи. Если не будете отходить от четкого графика, месяц будет легким. Особую радость доставит долгожданная покупка.

Выбор БЛИЗНЕЦОВ

Есть возможность открыть свое дело. Вас ждут новые интересные знакомства. На любовном фронте дилемма: любовь и страсть или симпатия и выгода. Главная интрига августа – кого же выберут Близнецы? Задачка не из простых!

Увлечение РАКА

Хотите сменить работу? Август – самый подходящий период. Попробуйте превратить ваше увлечение в прибыльный бизнес. Работать придется много, но результат превзойдет все ваши ожидания! Этот смелый шаг принесет не только отличный доход, но и колоссальное удовольствие.

Карьера ЛЬВА

В плане карьеры Львам подвластны любые высоты. В августе у вас появится шанс сменить место работы, место жительства и даже страну пребывания – выбор за вами! Что бы вы ни выбрали – все будет хорошо. Удача ждет и в любви! Не проспите свой счастливый случай!

Лень ДЕВЫ

Чтобы август был благоприятным, необходимо забыть про лень. Включите свои аналитические способности и разберитесь уже, что идет не так. Поймёте причину своих бед, легко справитесь с любой задачей, а главное – сможете выжать выгоду для себя.

Самобичевание ВЕСОВ

Прекратите заниматься самобичеванием! Вас ждет очень удачный месяц – вполне гармоничный в любви и вполне себе финансово обеспеченный август. Можете даже поучаствовать в рискованном предприятии. Любое дело выгорит!

Осторожность СКОРПИОНА

Месяц ровный, но при одном условии – осторожность превыше всего! Ваши высказывания о партнерах должны быть хорошо продуманными и аккуратными. В противном случае вы рискуете остаться в гордом одиночестве на обломках совместного проекта или даже бизнеса.

Обаяние СТРЕЛЬЦА

Эти любимцы Фортуны в августе будут себя прекрасно чувствовать во всех отношениях. И в делах все идет как по маслу, и в Любви все в ажуре! Используйте свое природное обаяние на всю катушку – и никогда не останетесь без партнёра.

Результативность КОЗЕРОГА

Вам снова не придется отдыхать. Просто в августе для результативной работы вам необходимо соблюсти важное условие – крепкий сон и сниженные нагрузки. Здоровье превыше всего! А в перерыве между полноценным сном и щадящей работой вспомните о любви!

Хитрость ВОДОЛЕЯ

В августе придется исхитриться втереться в доверие к важным людям. Включите свое обаяние и способности говоруна. Новые полезные знакомства очень скоро обеспечат вам денежный прирост. В любви в августе не предвидится стабильности.

Активность РЫБ

Август в личной жизни будет безоблачным, вы всё для этого сделали. Потому ставьте смело самые высокие деловые цели и лихо их реализуйте – так, как вы это умеете. И не стесняйтесь почаще бряцать былыми наградами – они у вас заслуженные!

Читайте также: