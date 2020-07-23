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Газета "Кишиневские новости"

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В Госдуму не пустили выставку, рассказывающую о Приднестровье

23 июля
14:36 2020
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Верховный совет ушел на летние каникулы, депутаты по этому случаю провели пресс-конференцию, на которой рассказали, чем намерены заняться осенью-зимой, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По словам народных избранников, первостепенными для них являются инициативы, касающиеся экономики и социальной политики. «До 15 октября мы ожидаем проект республиканского бюджета, по которому начнется серьезная работа… Мы его примем в сбалансированном виде, всем социальным статьям – приоритет», – заявил председатель Верховного совета Александр Коршунов. Спикер выразил сожаление по поводу того, что весной не удалось в стенах Государственной думы Российской федерации провести выставку, посвященную истории и сегодняшнему дню Приднестровья. При этом Коршунов уточнил, работа в этом направлении не приостановлена.

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